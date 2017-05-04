Полицейские перекрыли каналы поставки тяжелых наркотиков в Херсон

Управление противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Херсонской области под процессуальным руководством прокуратуры Херсона задокументировало противоправную деятельность 33-летнего мужчины и его 23-летней жены. Супруги занимались сбытом тяжелых наркотиков в Херсоне. Муж получал метадон из других областей Украины, договаривался с клиентами через социальные сети и распространял методом закладок. К работникам управления противодействия наркопреступности ГУНП в Херсонской области поступила информация:

33-летний херсонец и его жена занимаются сбытом метадона. Полицейские выяснили, что подозреваемый продает метадон и ацетилированный опий путем закладок.

Оперативники установили, что подозреваемый получал метадон из других областей с помощью курьерской службы доставки.

Наркотик был расфасован в бумажные свертки по 1 гр каждый. В дальнейшем злоумышленник связывался с клиентами через социальные сети и договаривался о месте и времени закладки наркотиков. Клиенты перечисляли деньги за «товар» на банковские карты супруги. 1 гр такого наркотика стоил покупателям 1000 гривен.

Организатора преступной группы задержали в отделении службы доставки. Во время личного досмотра у подозреваемого был обнаружен DVD проигрыватель, внутри которого находился полиэтиленовый пакет с 42 бумажными свертками метадона. Кроме этого, в ходе осмотра изъяты денежные средства в сумме 4272 грн. и банковская карточка, с помощью которой подозреваемый рассчитывался за наркотики и получал деньги за сбыт метадона.

Во время обыска в доме подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 25 бумажных свертков с метадоном весом 25 грамм, 15 грамм «канабиса», мобильные телефоны и денежные средства: 275 долларов США, 2300 гривен и 2000 российских рублей, полученных от преступной деятельности. У подозреваемого также изъят мопед, который он использовал для распространения наркотиков. Сумма изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составляет 65 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области