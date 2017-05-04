У Херсоні відбувся Чемпіонат Сухопутних військ з кроссфіт (фото)

4 травня на стадіоні "Кристал" у Херсоні відбувся всеукраїнський турнір – Чемпіонат Сухопутних військ з кроссфіту. Кроссфіт – це новий напрямок фітнесу, спрямований на створення універсального спортсмена, який готовий до будь-яких навантажень. Основні вправи кроссфіту спрямовані на витривалість, м'язову силу, рівновагу, координацію і гнучкість. Усе це – невід'ємна частина підготовки сучасного військовослужбовця. Свої уміння під час турніру блискуче продемонстрували 15 команд сухопутних військ з 8 областей України та 2 збірні команди АТО.

Організували всеукраїнські змагання з кроссфіту командування Сухопутних військ України, Федерація функціонального багатоборства України, управління молоді та спорту Херсонської міської ради.

Фото: Херсонська міськрада