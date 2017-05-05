К сотрудничеству с Канадой присоединился ХГУ

ХГУ оформил сотрудничество с канадской компанией «StudyAction Inc.» для совместных действий в сфере международного образования. ХГУ стал первым ВУЗом, который в декабре начал общение с канадцами, проведя онлайн-конференцию с канадской ESL-школыой «CultureWorks». Именно благодаря ХГУ херсонские ВУЗы получили возможность наладить сотрудничество с канадской системой образования. И теперь, после подписания Меморандума о сотрудничестве и Мандатного письма, дающего право представлять ВУЗ в переговорах с канадскими учебными заведениями и Посольством Канады в Украине, открылось еще больше возможностей для совместного развития.

Во время обмена документами присутствовали ректор ХГУ Стратонов Василий Николаевич, проректор по международным связям Лаврикова Оксана Валентиновна, начальник отдела международных связей Анастасия Кулик и представитель канадской федеральной компании «StudyAction Inc.» Дмитрий Козонак.



Во время встречи обсуждались дальнейшие совместные действия, в том числе подача заявки на участие в программе Канадского фонда местных инициатив на 2017-2018 год, объявленной Посольством Канады в Украине. А также проведение мероприятий, посвященных 150-летию Канады и 125-летию украинской диаспоры в Канаде.



Ранее уже сотрудничество со «StudyAction Inc.» оформили Херсонский государственный аграрный университет и Дизайн-лицей Херсонского областного совета.



«StudyAction Inc.» – канадская федеральная компания, занимающаяся вопросами международного образования. В состав учредителей входят канадские и украинские граждане. Активизация херсонских ВУЗов в поиске партнеров и программ сотрудничества с канадской системой образования началась после визита в Херсон и Киев директора компании «StudyAction Inc.» Пети Игнатовой, который проходил с 28 марта по 7 апреля 2017 года.