У Бериславі абонент “набрав” газу на 25 тис. гривень

Минулого тижня під час планового обходу контролерів ПАТ Херсонгаз у Бериславі в одному з будинків було виявлено факт механічного втручання у дію рахункового механізму лічильника газу. Місцевий Кулібін, маючи пільги, все одно намагався “зекономити”, займаючись крадіжкою. Відтепер його рахунок за послуги газопостачання з граничними нарахуваннями за несанкціоноване втручання у систему газопостачання становить понад 25 тис. грн. Від системи газопостачання абонента відключено до повного відшкодування збитків та установки нового лічильника газу.

Прес-служба "Херсонгаз"