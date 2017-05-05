У Бериславі абонент “набрав” газу на 25 тис. гривень

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Минулого тижня під час планового обходу контролерів ПАТ  Херсонгаз у Бериславі в одному з будинків було виявлено факт механічного втручання у дію рахункового механізму лічильника газу. Місцевий  Кулібін, маючи пільги, все одно намагався “зекономити”, займаючись крадіжкою. Відтепер його рахунок за послуги газопостачання з граничними нарахуваннями за несанкціоноване втручання у систему газопостачання становить понад 25 тис. грн. Від системи газопостачання абонента відключено до повного  відшкодування збитків та установки нового лічильника газу.

Прес-служба "Херсонгаз"

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