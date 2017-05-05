В Херсоне нетрезвый отец оставил на остановке 3-летнюю девочку

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3 мая около 20:00 херсонские патрульные получили вызов о брошенном ребенке на остановке на ул. Кулика. На месте заявитель рассказал, что 3-летнюю девочку оставил на остановке нетрезвый отец. Патрульные доставили ее в Днепровское отделение полиции. Туда через некоторое время приехали и родители. Ребенка передали матери. На отца составили админматериалы по ст. 184 (Невыполнение родителями своих обязанностей) и ст. 178 (Появление в общественном месте в пьяном виде) КоАП.

Об сообщается на странице патрульной инспекции в Facebook

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