Две херсонские пенсионерки лишились накоплений: мошенники выманили 7 тыс. гривен и 200 долларов

В Херсоне две пенсионерки в течение двух часов стали жертвами мошенников. Полиция призывает всех граждан быть бдительными и проверять полученную информацию. Так, в Корабельном районе в среду, 3 мая, в 17:30 84-летней женщине позвонил неизвестный мужчина, который сообщил пенсионерке, что ее внук совершил правонарушение. За решение вопроса о непривлечении внука к уголовной ответственности женщина отдала мошенникам 7 000 гривень.

Через полтора часа 78-летней жительнице Суворовского района позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что за решение вопроса о непривлечении ее сына к уголовной ответственности необходимо заплатить 200 долларов США. Женщина сразу согласилась и передала деньги в условленном с мошенником месте.

Главное управление Национальной полиции в Херсонской области напоминает гражданам, что в случае получения информации о том, что с вашими родными произошли неприятности, но возможно решить вопрос за определенную сумму денег, сразу звоните в полицию. Ни в коем случае не соглашайтесь платить деньги и обязательно свяжитесь с родными, чтобы установить где они находятся и не случилось ли что-то с ними.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области