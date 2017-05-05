Херсонские полицейские разыскали троих детей, которые сбежали из дома

Херсонские дети воспитываются в благополучных семьях, и раньше убегали из дома в поисках развлечений. Когда все попытки родителей самостоятельно их разыскать не смогли, они обратились в полицию. Полицейские провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетних, разместили ориентировки в соцсетях, опросили родных и друзей. Работа дала результат. Сотрудники отдела ювенальной превенции совместно с оперативниками управления уголовного розыска областного главка полиции разыскали мальчиков 10-ти и 16-ти лет за сутки.

Младшего обнаружили в доме его родственников в Белозерском районе, а 16-летний подросток развлекался с друзьями в квартире одного из них. Поиски девушки продолжались почти неделю, все это время она жила у знакомого.

Никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось, их здоровью ничего не угрожает, все они возвращены родным.

В отношении родителей составлены административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области