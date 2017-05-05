Футболисты полицейской команды завоевали три кубка по футболу Херсона

В Херсоне на стадионе «Петровский» состоялось торжественное награждение футболистов полицейской команды «Динамо ГУНП». В течение года футболисты выиграли сразу три кубка. В летнем и зимнем первенстве города Херсона по футболу принимали участие 10 команд. Обыграв своих соперников команда «Динамо ГУНП» одержала уверенную победу. Также полицейские стали обладателями кубка Херсона. От федерации футбола города Херсона футболистам полицейской команды вручили кубки и медали.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области