Із 15 по 17 травня будуть проведені навчально-польові збори з юнаками 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Херсона. Збори пройдуть на базі шкіл №27,50,52,54,55 із використанням їх спортивних майданчиків та навчально-матеріальної бази. З викладачами допризовної підготовки загальноосвітніх навчальних закладів міста будуть проведені інструктивно-методичні заняття щодо організації стрільб. А для юнаків – організовано виконання стрільб з автомата Калашникова на базі військової частини А-1604.

Про це повідомляється на сайті Херсонської міськради