На Херсонщині прикордонники виявили браконьєрів з уловом 9 млн гривень

4 травня прикордонники Херсонського загону в черговий раз запобігли незаконному вилову водних живих ресурсів в контрольованому прикордонному районі. Так, під час патрулювання в районі населеного пункту Лазурне на узбережжі Джарилгацької затоки військовослужбовці відділу «Скадовськ» виявили двох громадян України, які здійснювали браконьєрську діяльність. За допомогою двох ятерів без належних дозвільних документів браконьєри виловили 1800 креветок, 480 рибин атерини та бичка, а також 140 крабів, які занесені до Червоної книги України. Про виявлення браконьєрів прикордонники повідомили співробітників Національної поліції.

Адже в їхніх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення за частиною 1 статті 249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом», а виявлені водні живі ресурси передали представникам Державного агентства рибного господарства.

Загальна сума збитків, яку завдали браконьєри державі, складає 8 мільйонів 797 тисяч гривень.

Крабів, після підрахунку правоохоронці відпустили до моря.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов