Начальник управления внутренней безопасности Херсонского облуправления ГФС Владимир Остриков, на Херсонщине снова активизировались «налоговые» телефонные мошенники. В течение дня на мобильные телефоны бизнесменов поступают звонки от неизвестных, которые представляются руководством фискальной службы области и требуют перечислить деньги во избежание проверок. Звонки псевдоналоговики поступают из исправительной колонии Луганской области с телефонов +38(095) 870-04-24, +38 (095) 653-62-66.