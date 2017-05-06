В Херсонской области для участников АТО зарезервировано более 4 тыс. га

«Для участников АТО на территории области зарезервированы и остаются свободными 4,1 тыс. га земель разного целевого назначения», – такие данные приводит начальник облуправления Госгеокадастра Игорь Шапран. Из них 3,2 тыс. га – земли сельхозназначения государственной собственности и около 900 га – земли коммунальной собственности в пределах населенных пунктов. Больше всего зарезервировано в Ивановском – 844 га, Голопристанском – 776 га, Великоалександровском – 364 га, Чаплинском – 299 га районах.

По материалам: Гривна. Новый формат