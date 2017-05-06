Количество людей, посетивших Крым на майские праздники, уменьшилось на 60% по сравнению с 2016 годом

Количество людей, которые посетили аннексированный Крым со стороны материковой Украины в период майских праздников в 2017 году, уменьшилось на 60% по сравнению с 2016 годом. Об этом 5 мая сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. «По сравнению с прошлогодним периодом майских праздников, пассажиропоток только через контрольный пункт «Чонгар» в направлении аннексированного полуострова в 2017 году снизился на 60% и транспортный – на 62%», – написал Слободян.