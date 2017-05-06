9 мая в Херсонском художественном музее пройдет День открытых дверей

9 мая с 9:00 до 17:00 в Херсоне в областном художественном музее им. А. Шовкуненко пройдет День открытых дверей, приуроченный ко Дню Победы. В этот день в музее можно будет посмотреть такие выставки:

1. «Украинская и русское искусство конца XVIII – начала ХХ вв.» (Постоянная экспозиция музея);

2. «Георгий Курнаков. Поэзия живописи». Выставка к 130-летию со дня рождения художника;

3. Детские мероприятия (по заказу):

– Экскурсия-квест со стихами и загадками «Найди отгадку среди картин» – знакомьтесь с музеем, развлекаясь! (Для групп 10-20 чел.).

– Музейная игра «Выставочный турнир» – для семей с детьми и детских групп, мечтающих поиграть в музее (для 3-12 чел.).

– Музейные занятия с творческими задачами: «Дымковская игрушка», «Декоративная роспись на бумаге» (до 20 чел.).

По материалам: Мост