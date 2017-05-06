В национальном парке «Нижнеднепровский» нашли редчайший тюльпан

1 и 2 мая в национальном парке «Нижнеднепровский» сотрудники его научно-исследовательского отдела побывали в экспедиции. Цель экспедиции: найти, сфотографировать, исследовать, описать, занести в каталог цветущие растения. На этот раз они нашли редчайший тюльпан бугский (на фото). Это редкое многолетнее растение семейства лилейных, которое занесено в Красную книгу Украины. Среди других находок – миндаль карликовый, гиацинт бледный, шалфей поникающий, маки, разные ковыли, барвинок травянистый и эфедра двополосковая.

По материалам: Любимый Херсон