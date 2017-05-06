Тело погибшего в АТО жителя Олешек до сих пор на оккупированной территории

Дата похорон Сергея Смирнова из Олешек, который погиб в зоне АТО, до сих пор не известна. Сейчас тело погибшего херсонца находится на неподконтрольной ВСУ территории. Продолжаются переговоры о его выдаче украинской стороне. В Херсонской ОГА планируют предоставить семье погибшего материальную помощь, в том числе его 19-летнему сыну. Об этом написал в Facebook глава Херсонщины Андрей Гордеев. Сергей Смирнов призван Олешковским райвоенкоматом в сентябре 2014 года в в/ч В-0829. В январе 2017 года подписал контракт на военную службу.

По материалам: ХЕРСОН.city