Херсонка отметит 100 лет

8 мая исполнится 100 лет херсонке Любви Христофоровне Недвиженко. Она родилась 8 мая 1917 года в Одессе в многодетной семье (7 детей). Окончила 7 классов. В 16 лет переехала к брату в Херсон, в 18 лет вышла замуж. У семьи родилось 4 дочери. Во время Второй мировой войны с двумя малолетними дочерьми оказалась в оккупированном Херсоне. Вместе с соседями помогла советским пленным, кормила их, прятала молодую девушку, которую оккупанты могли выслать в Германию. У юбилярши 7 внуков, 5 правнуков и 2 праправнука.

Сейчас в Херсоне проживает 14 человек, которым исполнилось 100 лет и старше.

Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета