Спортсмены Херсонской области привезли 8 золотых медалей с Национального турнира по боксу, посвящённого памяти Манзуле Владимира Романовича.
В возрастной категории юноши 2007-2008 года рождения золотую медаль завоевали:
Тоган Илья в весовой категории до 30 кг
Калинник Александр в весовой категории до 28 кг
В возрастной категории юноши 2005-2006 года рождения золотую медаль завоевали:
Руденко Влад в весовой категории до 30 кг
Болдырев Влад в весовой категории до 38 кг
Так же Руденко Влад и Болдырев Влад были награждены наручными часами за лучшие бои соревнований.
В возрастной категории юноши 2003-2004 года рождения золотую медаль завоевали:
Тарасенко Максим в весовой категории до 43 кг
Чертенко Максим в весовой категории до 44.5 кг
В возрастной категории юниоры 2001-2002 года рождения золотую медаль завоевали:
Бурков максим в весовой категории до 63 кг
Шевченко Евгений в весовой категории до 75 кг
Соревнования проходили 5-6 мая в городе Энергодар Запорожской области.
Всего в них приняли участие 58 юных боксеров из разных областей Украины.
Херсонская областная федерация бокса