Спортсмены Херсонской области привезли 8 золотых медалей с Национального турнира по боксу, посвящённого памяти Манзуле Владимира Романовича.

В возрастной категории юноши 2007-2008 года рождения золотую медаль завоевали:

Тоган Илья в весовой категории до 30 кг

Калинник Александр в весовой категории до 28 кг

В возрастной категории юноши 2005-2006 года рождения золотую медаль завоевали:

Руденко Влад в весовой категории до 30 кг

Болдырев Влад в весовой категории до 38 кг

Так же Руденко Влад и Болдырев Влад были награждены наручными часами за лучшие бои соревнований.

В возрастной категории юноши 2003-2004 года рождения золотую медаль завоевали:

Тарасенко Максим в весовой категории до 43 кг

Чертенко Максим в весовой категории до 44.5 кг

В возрастной категории юниоры 2001-2002 года рождения золотую медаль завоевали:

Бурков максим в весовой категории до 63 кг

Шевченко Евгений в весовой категории до 75 кг

Соревнования проходили 5-6 мая в городе Энергодар Запорожской области.

Всего в них приняли участие 58 юных боксеров из разных областей Украины.

Херсонская областная федерация бокса