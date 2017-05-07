Полиция изъяла у жителя Херсонщины боеприпасы

В дежурную часть Высокопольского отделения полиции поступило сообщение, что один из жителей района хранит у себя дома боеприпасы. В доме 51-летнего местного жителя полицейские провели санкционированный обыск. В одной из комнат обнаружили и изъяли 39 патронов различного калибра, 1 корпус гранаты Ф-1 и 3 предмета, похожие на взрыватели к артиллерийским снарядам. Изъятое направлено на исследование. Хозяин дома пояснил, что боеприпасы нашел и оставил у себя на хранение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области