На Херсонщине полицейские за одну ночь выявили два факта незаконного вылова рыбы

В ходе проведения профилактических мероприятий «Нерест» полицейские Верхнерогачицкого района за ночь выявили два факта незаконного вылова рыбы. Одному из правонарушителей может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. В ходе отработки Каховского водохранилища полицейские около 1:00 у с. Ушкалка увидели на берегу мужчину, который осуществлял вылов рыбы. Полицейские установили, что 33-летний местный житель незаконно вылавливает рыбу двумя сетками длиной по 30 м.

Орудия лова сотрудники полиции изъяли, а в отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Через час на берегу залива Нижнерогачицкого лимана полицейские обнаружили еще одного браконьера-рыбака.

25-летний мужчина осуществлял незаконный лов рыбы двумя сетями длиной 100 и 150 метров. При проверке сеток выяснилось, что в них уже попались 52 карася и 30 лещей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Правонарушителю грозит наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Проведение профилактических мероприятий «Нерест» продолжается.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области