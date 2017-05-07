У Херсоні патрульні склали адмінматеріали на жінку-водія з ознаками наркотичного сп’яніння

5 травня близько 22:00 патрульні отримали черговий виклик. Заявниця повідомляла, що в приміщенні АЗС на вулиці Полковника Кедровського знаходиться жінка, яка поводиться неадекватно. На місці інспектори побачили громадянку з ознаками наркотичного сп’яніння. Касир розповіла, що вона взяла з прилавку жуйки та почала жувати їх разом з упаковкою. Жінка не хотіла сплатити їх вартість. Вона продовжувала поводитись неадекватно. Також поліцейські встановили, що громадянка приїхала до АЗС за кермом автомобіля Skoda. У встановленому законом порядку вона відмовилась проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння. На жінку-водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 51 (Дрібна крадіжка) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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