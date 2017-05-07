Херсонські патрульні переслідували автомобіль із водієм напідпитку

Близько 11:00 5 травня патрульні отримали інформацію про нетверезого водія автомобіля Mazda. Заявник повідомляв, що транспортний засіб рухався дворами на вулиці Куліша. Інспектори виявили зазначений автомобіль на вулиці Полтавській. Поліцейські за допомогою звукового сигналу, проблискових маячків та гучномовця неодноразово подавали вимогу про зупинку. Однак водій не реагував. Він пришвидшився та спробував утекти. Транспортний засіб утікача патрульні зупинили на провулку Якірному. У чоловіка інспектори дійсно помітили ознаки алкогольного сп’яніння. У визначеному законом порядку водій відмовився проходити огляд на наявність алкоголю в крові.

До того ж він не мав водійського посвідчення. На чоловіка склали адмінматеріали за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), ст. 126 (Керування без відповідних документів), ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Херсона в Facebook

