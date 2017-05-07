Прикордонники на адмінмежі з АР Крим зупинили українку із підробленим документом

Громадяни продовжують намагатись незаконно перетнути адмінмежу з окупованим Кримом у пункті «Чонгар». Так, 6 травня до контрольного пункту «Чонгар» прибула 53- річна громадянка України. Їхала українка з міста Тернопіль до Криму у автомобілі у якості пасажирки. Під час проходження контролю прикордонники встановили, що паспорт громадянина України, який жінка пред’явила інспектору, є підробленим та у ньому замінені декілька сторінок. Військовослужбовці громадянку до окупованого Криму не пропустили та склали адмінпротокол за ст. 204-2 КУпАП.

За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 КК України.