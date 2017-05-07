Тело нашего земляка, погибшего в зоне АТО, вернули на подконтрольную Украине территорию

«В рамках гуманитарного проекта «Эвакуация 200» на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги», – об этом 6 мая сообщили в пресс-центре штаба АТО. В сообщении также говорится, что представители ОРЛО постоянно меняли время передачи и только на пятый день тела погибших военнослужащих удалось вернуть. Среди них есть тело нашего земляка – Сергея Смирнова из Олешек.