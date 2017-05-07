Херсонский фермер недоплатил в бюджет почти 7 млн грн НДС и налога на прибыль

Чтобы приумножить свой спецсчет, херсонский сельхозпроизводитель пытался незаконно воспользоваться налоговой льготой по НДС, и уклониться от уплаты налогов. Аграрий задекларировал реализацию сельхозпродукции собственного производства в объемах значительно больших, чем мог реально выработать на собственных мощностях. В ходе документальной проверки ревизоры установили расхождения между количеством высаженной рассады по актам списания и земельными участками предприятия. Фискалы пришли к выводу, что нарушитель продавал продукцию не собственного производства.

Ему доначислено к уплате в бюджет 6,8 млн грн НДС и налога на прибыль.

В свою очередь аграрий обратился в суд с иском об отмене налоговых решений. Суд поддержал позицию фискалов и признал законными и обоснованными решения на 6,8 млн грн.

Облуправление ГФС