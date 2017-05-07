Херсонців запрошують на відкриття фан-зони «Євробачення–2017»

Всіх мешканців і гостей області запрошуємо на урочисте відкриття офіційної фан-зони щорічного Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення – 2017», яка відкриється 7 травня о 17:00 на площі біля ККЗ «Ювілейний». Розважальна програма проходитиме щодня до 13 травня. У фан-зоні буде облаштовано сцену із прямими включеннями з головного місця подій у Києві. Подарунком заходу стануть виступи цьогорічних учасників відбору «Євробачення-2017» гуртів «Сальто Назад» і «MamaRika», які розпочнуться з 19.00.
Окрім того, на території фан-зони працюватимуть фуд-корти, де місцеві ресторатори представлятимуть власні смачні пропозиції.
Культурно-розважальна програма під час роботи фан-зони «Євробачення – 2017»
7 травня о 19.00 відбудеться урочисте відкриття фан-зони щорічного Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення – 2017», яка буде розміщуватися на площі біля кіноконцертної зали «Ювілейний».
Робота фан-зони триватиме впродовж усіх конкурсних днів до 13 травня і гості та мешканці області матимуть змогу відвідувати культурні заходи, які проходитимуть у рамках роботи фан-зони. Заходи з нагоди проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» проходитимуть за такою програмою:
7 травня
15.00 – 17.00 – Початок роботи фан-зони. Виступ DJ
17.00 – Нагородження переможців велопробігу
18.00 – 19.00 – Виступ молодіжного колективу
19.00 – Урочисте відкриття фан-зони з нагоди «Євробачення 2017»
19.15 – 20.00 – Виступ групи «Сальто назад»
20.00 – 21.00 – Виступ групи «Мама Ріка»
21.00 – 23.00 – Робота DJ та MS – ведучого
8 травня
19.00 – Початок роботи фан-зони з нагоди «Євробачення 2017»
19.00 – 22.00 – Показ відеоматеріалу з нагоди Дня пам’яті та примиреня
22.00 – 23.00 – Виступ джаз-бенду ОПК
23.00 – Всеукраїнська акція «Перша хвилина миру». Викладення запаленими свічками слова «МИР»
9 травня
12.00 – 19.00 – Тематична програма з нагоди відзначення Дня Перемоги. Виступи творчих колективів м. Херсона. (ХДУ, Училище культури, духовий оркестр м. Олешки) Трансляція тематичних відеоматеріалів
19.00 – Початок роботи фан-зони з нагоди «Євробачення 2017». Робота DJ та MS – ведучого
22.00 – 01.00 – Відеотрансляція «Євробачення 2017»
10 травня
18.00 – Робота DJ та MS – ведучого
19.00 – 22.00 – Виступ гурту «Fun2Мass»
11 травня
12.00 – Урочистості з нагоди підписання безвізового режиму
12.00 – 18.00 – Виступ оркестрів м. Херсона (ХОАМДТ ім.. М.Куліша, філармонія, музичне училище). Виконання Гімну Євросоюзу
18.00 – 19.00 – Робота DJ та MS – ведучого
19.00 – 22.00 – Виступ молодіжних гуртів, анонсування заходів, робота DJ та MS – ведучого
22.00 – 01.00 – Відеотрансляція «Євробачення 2017»
12 травня
18.00 – 19.00 – Робота DJ та MS – ведучого
19.00 – 22.00 – Виступ молодіжних гуртів, анонсування заходів, робота DJ та MS – ведучого
13 травня
18.00 – 19.00 – Робота DJ та MS – ведучого
19.00 – 22.00 – Виступ молодіжних гуртів, анонсування заходів, робота DJ та MS – ведучого
22.00 – 01.00 – Відеотрансляція «Євробачення 2017». Урочисте закриття
По материалам: pravda.ks.ua