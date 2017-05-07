Херсонців запрошують на відкриття фан-зони «Євробачення–2017»

Всіх мешканців і гостей області запрошуємо на урочисте відкриття офіційної фан-зони щорічного Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення – 2017», яка відкриється 7 травня о 17:00 на площі біля ККЗ «Ювілейний». Розважальна програма проходитиме щодня до 13 травня. У фан-зоні буде облаштовано сцену із прямими включеннями з головного місця подій у Києві. Подарунком заходу стануть виступи цьогорічних учасників відбору «Євробачення-2017» гуртів «Сальто Назад» і «MamaRika», які розпочнуться з 19.00.

Окрім того, на території фан-зони працюватимуть фуд-корти, де місцеві ресторатори представлятимуть власні смачні пропозиції.

Культурно-розважальна програма під час роботи фан-зони «Євробачення – 2017»

7 травня о 19.00 відбудеться урочисте відкриття фан-зони щорічного Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення – 2017», яка буде розміщуватися на площі біля кіноконцертної зали «Ювілейний».

Робота фан-зони триватиме впродовж усіх конкурсних днів до 13 травня і гості та мешканці області матимуть змогу відвідувати культурні заходи, які проходитимуть у рамках роботи фан-зони. Заходи з нагоди проведення пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» проходитимуть за такою програмою:

7 травня

15.00 – 17.00 – Початок роботи фан-зони. Виступ DJ

17.00 – Нагородження переможців велопробігу

18.00 – 19.00 – Виступ молодіжного колективу

19.00 – Урочисте відкриття фан-зони з нагоди «Євробачення 2017»

19.15 – 20.00 – Виступ групи «Сальто назад»

20.00 – 21.00 – Виступ групи «Мама Ріка»

21.00 – 23.00 – Робота DJ та MS – ведучого

8 травня

19.00 – Початок роботи фан-зони з нагоди «Євробачення 2017»

19.00 – 22.00 – Показ відеоматеріалу з нагоди Дня пам’яті та примиреня

22.00 – 23.00 – Виступ джаз-бенду ОПК

23.00 – Всеукраїнська акція «Перша хвилина миру». Викладення запаленими свічками слова «МИР»

9 травня

12.00 – 19.00 – Тематична програма з нагоди відзначення Дня Перемоги. Виступи творчих колективів м. Херсона. (ХДУ, Училище культури, духовий оркестр м. Олешки) Трансляція тематичних відеоматеріалів

19.00 – Початок роботи фан-зони з нагоди «Євробачення 2017». Робота DJ та MS – ведучого

22.00 – 01.00 – Відеотрансляція «Євробачення 2017»

10 травня

18.00 – Робота DJ та MS – ведучого

19.00 – 22.00 – Виступ гурту «Fun2Мass»

11 травня

12.00 – Урочистості з нагоди підписання безвізового режиму

12.00 – 18.00 – Виступ оркестрів м. Херсона (ХОАМДТ ім.. М.Куліша, філармонія, музичне училище). Виконання Гімну Євросоюзу

18.00 – 19.00 – Робота DJ та MS – ведучого

19.00 – 22.00 – Виступ молодіжних гуртів, анонсування заходів, робота DJ та MS – ведучого

22.00 – 01.00 – Відеотрансляція «Євробачення 2017»

12 травня

18.00 – 19.00 – Робота DJ та MS – ведучого

19.00 – 22.00 – Виступ молодіжних гуртів, анонсування заходів, робота DJ та MS – ведучого

13 травня

18.00 – 19.00 – Робота DJ та MS – ведучого

19.00 – 22.00 – Виступ молодіжних гуртів, анонсування заходів, робота DJ та MS – ведучого

22.00 – 01.00 – Відеотрансляція «Євробачення 2017». Урочисте закриття

По материалам: pravda.ks.ua