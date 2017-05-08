Патрульные задержали херсонца с краденой женской сумкой

6 мая около 17:00 в Херсоне на пр. Ушакова внимание патрульных привлек незнакомец, который нес женскую сумку. При этом он не смог объяснить инспекторам, откуда она у него. Позже к полицейским обратилась женщина, которая рассказала, что на автовокзале этот мужчина украл у нее сумку. Потерпевшая не звонила на "102", так как была знакома с ним. Инспекторы проверили мужчину по базам и установили, что он уже неоднократно имел проблемы с законом.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook