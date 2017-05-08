Суд подтвердил налоги и штраф почти на 6 млн грн херсонскому предприятию

Одесский апелляционный админсуд поддержал позицию ГУ ГФС Херсонской области и подтвердил херсонском бизнесмену доначисление налогов и штрафных санкций на 5,9 млн грн. В 2012-2013 гг. два предприятия создали фиктивную схему приобретения природного газа, который якобы использовался покупателем исключительно для собственных нужд (производства электроэнергии). Таким образом в декабре 2012 года и январе-феврале 2013 года было получено 11857,522 тис. куб. м природного газа. Это привело к уклонению от налогов на 5,9 млн грн.

Пресс-служба ГФС в Херсонской области