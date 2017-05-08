В Олешках попрощались с бойцом, погибшим в зоне АТО (фото)

В Олешках состоялось прощание с Сергеем Смирновым – бойцом, погибшим в зоне АТО.

"Сегодня, 8 мая, состоялось прощание с воином, настоящим патриотом, который отдал жизнь за Украину, за каждого из нас, Смирновым Сергеем Николаевичем. Его любили и уважали друзья! Его боялись и ненавидели враги. Вечная память и слава Герою!", – написал в Facebook ветеран АТО Виктор Залевский и выложил фотографии.

Сообщалось, что тело Сергея и двух его побратимов находилось на неподконтрольной Украине территории.

Боевики отдали тела только через несколько дней после гибели ребят.