В Олешках попрощались с бойцом, погибшим в зоне АТО (фото)

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В Олешках состоялось прощание с Сергеем Смирновым – бойцом, погибшим в зоне АТО.  

"Сегодня, 8 мая, состоялось прощание с воином, настоящим патриотом, который отдал жизнь за Украину, за каждого из нас, Смирновым Сергеем Николаевичем. Его любили и уважали друзья! Его боялись и ненавидели враги. Вечная память и слава Герою!", – написал в Facebook ветеран АТО Виктор Залевский и выложил фотографии.

Сообщалось, что тело Сергея и двух его побратимов находилось на неподконтрольной Украине территории.

Боевики отдали тела только через несколько дней после гибели ребят.

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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