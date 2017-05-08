8 мая в Олешках попрощаются с погибшим в зоне АТО бойцом

8 мая в Олешках будут прощаться с погибшим в зоне АТО Сергеем Смирновым. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталия Возаловская: «Похороны состоятся по адресу: Олешки, ул. Гвардейская, 88 в 9 ч». Напомним, что боец погиб в зоне АТО, его тело пророссийские сепаратисты находилось на неподконтрольной ВСУ территории.

