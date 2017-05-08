В новой Книге рекордов Украины есть достижение херсонской гимнастки

«Херсон засиял в Книге Рекордов Украины благодаря ученице эстрадно-цирковой студии "Jin Roh"! Рекорд Ангелины Кравец "вис в шпагате на воздушном кольце" теперь красуется на страницах книги национального регистра рекордов Украины». Такой пост оставил на своей странице в Facebook руководитель херсонской эстрадно-цирковой студии «Jin Roh» Роман Ващенко. Напомним, в 2014 году тогда еще 10-классница Херсонской гимназии №20 Ангелина Кравец установила спортивный рекорд для занесения его в Национальный реестр рекордов Украины! Девушка исполнила упражнение вис в шпагате без опоры рук ровно 5 минут и 30 секунд в провисе, что стало новым рекордом для Украины. Сейчас книга вышла в новой редакции, где и значится запись этого рекорда.

По материалам: Гривна. Новый формат