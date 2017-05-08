На Херсонщині вже сіють рис

У Скадовському, Голопристанському та Каланчацькому районах Херсонської області посіви рису вже займають 2,3 тис. га. А загалом рисові плантації на території області цьогоріч розростуться до 7,5 тис. га. Найближчими роками площі під рисом на Херсонщині мають ще зрости завдяки зведенню капітальної дамби на Північно-Кримському каналі. Вона дає змогу збільшити обсяги перекачування дніпровської води для потреб аграріїв і зробити поливними ще сім тисяч гектарів у Каланчацькому та Чаплинському районах.

Це потребуватиме відновлення чи навіть створення «з нуля» іригаційної інфраструктури, закупівлі техніки тощо. Але сільськогосподарські підприємства вже до цього готуються.

«Придбали дві нові дощувальні машини — сучасні та економічні. Але це тільки початок — зараз маємо 420 га рисових плантацій, і протягом найближчих років плануємо довести їх площу до 1,2 тис. га», — говорить Катерина Буря, директор агрофірми «Таврида Плюс», що в селі Гаврилівка Друга Каланчацького району.

Про це повідомляє golos.com.ua з посиланням на Херсонську ОДА