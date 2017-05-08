Сьогодні в Херсоні відзначать першу хвилину миру. Про це у Facebook повідомила начальник управління культури Херсонськоъ обласної державної адміністрації Світлана Думинська та запросила приєднатися до акції. Захід розпочнеться о 21:00 на площі біля ККЗ "Ювілейний".

Також о 22.00 на сцені буде грати духовий оркестр Обласного палацу культури під орудою Заслуженого працівника культури України Віталія Шаповаленка. В програмі – відомі твори українських та європеських авторів.

"О 23:01 всі бажаючі можуть запалити свічки з яких буде викладено слово МИР! Таке важливе і довгоочікуване для українців слово! тепер і наше покоління знає його ціну…", – пише Думинська.