Херсонські прикордонники за допомогою Боббі попередили переміщення наркотичної окупованого Криму

До КП «Чонгар» у пішому порядку прибув 31-річний громадянин України. Направлявся українець до окупованого Криму. Під час проходження прикордонного контролю на громадянина відреагувала службова собака Боббі, що спеціально натренована на виявлення наркотичних та психотропних речовин. Як результат, під час огляду речей українця у пачці з-під цигарок прикордонники виявили речовину білого кольору в кристалах, що за зовнішніми ознаками схожа на амфетамін, що, в подальшому, підтвердив і сам громадянин. Прикордонники речовину вилучили та встановленим порядком передали представникам Національної поліції із наступним направленням повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 305 КК України. Громадянин у супроводі поліцейських вибув до відділу поліції для встановлення обставин правопорушення.

Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби