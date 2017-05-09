В Херсоні на Всеукраїнському конкурсі вокалістів ім. Оксани Петрусенко були учасники з КНР та Великобританії

Всеукраїнський конкурс вокалістів імені Оксани Петрусенко завершився в Херсоні прекрасним Гала-концертом його учасників. "7 травня в Херсонському обласному академічному театрі ім. М. Куліша перед херсонцями виступили найкращі. Серед них були й громадяни КНР та Великобританії. Сюй Гуанюнь (баритон; Гонконг, Китай) виконав на Гала-концерті українську народну пісню «Стоїть гора високая». Херсонець Герасименко Дмитро (тенор) став лауреатом Першої премії.

Його майстерне виконання романсу Неморіно з опери «Любовний напій» Доніцетті дуже сподобалось публіці", – написав у Facebook George Byanov.

Вын додав, що за складом учасників (96 конкурсантів практично з у сіх областей України) він став де-факто міжнародним.