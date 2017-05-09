У Херсоні відбудеться лекція відомої української феміністки

У Херсоні 14 травня відбудеться лекція Марії Маєрчик «Гендер, стать та влада». Захід проходитиме в Арт-хабі (Гімназична 30-А). Початок о 12:00. Марія Маєрчик — кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, головна редакторка журналу «Критика феміністична», заступниця директорки ГО «Центр культурно-антропологічних студій». Дослідниця гендерної та квір-проблематики, публіцистка. Укладачка та редакторка підручника "Гендер для медій". Захід відбудеться завдяки співпраці Феміністичної, ЛГБТ-інклюзивної організації «Інша» та Фонду Рози Люксембург в Україні.