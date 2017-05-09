580 херсонськіх поліцейськіх забезпечували безпеку учасників мітингу, присвяченому 72-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні у Херсоні відбувся урочистий мітинг, присвячений 72-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Святкова програма та покладання квітів до меморіалу Невідомому солдату проходили у парку Слави, де зібралося близько 3 тис. жителів та гостей міста. Для недопущення провокацій чи заворушень, безпеку учасників мітингу забезпечували 580 працівників ГУ Національної поліції в Херсонській області, Херсонського відділу поліції, Корабельного та Дніпровського відділів поліції, а також управління патрульної поліції в Херсоні. Завдяки роботі поліцейських, порушень публічного порядку не допущено.

Відділ комунікації поліції Херсонській області