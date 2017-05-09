В Херсоні привітали ветеранів Другої світової війни

8 травня в День пам’яті та примирення у Херсонському обласному академічно-драматичному театрі ім. М. Куліша вітали ветеранів Другої світової війни на урочистих зборах з нагоди 72 річниці перемоги над нацизмом. Перед присутніми з відомими піснями воєнних років та танцями виступили актори театру, студенти Херсонського державного університету та учні школи гуманітарної праці. Народ України поніс величезні втрати у цій війні. Найтяжчими з них були демографічні. Загалом за 1939–1945 роки загинуло, за останніми даними, від 8 до 10 млн осіб громадян тодішньої України.

Також було зруйновано майже 700 українських міст і понад два десятки тисяч сіл, спалено понад 300 тисяч господарств. Збитки України в Другій світовій війні склали майже половину від збитків усього СРСР.

Про це повідомляється на сайті Херсонської ОДА