Херсонські прикордонники приймали в гостях школярів

Напередодні Дня пам’яті та примирення і 72-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні до військовослужбовців відділу «Очаків» Херсонського прикордонного загону завітали учні 4-го класу Очаківської ЗОШ №3. Прикордонники з радістю зустріли школярів, провели екскурсію по території військового містечка, показали в яких умовах служать сучасні захисники кордонів та провели «Урок мужності». Учням розповіли про славетні бойові традиції та героїчні подвиги прикордонників, як минулих часів так і сьогодення.

Також дітям показали фільм «25 років на охороні кордону» та навчили як поводитись зі стрілецькою зброєю. Кожен зміг приміряти на себе справжній бронежилет, шолом, а також самостійно розібрати та зібрати автомат Калашникова.

Захід з національно-патріотичного виховання залишив у школярів приємні враження, а дехто з учнів висловив бажання в майбутньому стати прикордонником та мужньо захищати кордони Батьківщини.

Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби