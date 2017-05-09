На Херсонщине полицейские спасли жизнь 15-летнему юноше

Во время проведения спортмероприятия в Новой Каховке полицейские, благодаря предоставленной домедицинской помощи, спасли жизнь 15-летнему парню. Сейчас состояние юноши удовлетворительное и угрозы его жизни нет. В Новой Каховке в воскресенье прошли спортивные забеги на дистанции 21 и 5 километров. Во время обеспечения публичного порядка на дистанции 5 километров сотрудники Новокаховского отдела полиции Сергей Молибог и Алексей Агеев заметили упавшего юношу.

Полицейские подбежали к нему и увидели, что у подростка начались судороги. Сотрудники полиции оказали пострадавшему необходимую домедицинскую помощь, восстановили дыхание и вызвали на место происшествия "скорую". Потерпевшим оказался 15-летний житель Таврийска. Почти в конце дистанции у подростка случился эпилептический приступ. Юноша был госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное и угрозы жизни нет.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области