Тысяча полицейских будут обеспечивать публичный порядок на мероприятиях 9 мая на Херсонщине

8 и 9 мая в населенных пунктах Херсонщины состоится более 100 массовых мероприятий, в которых планируют принять участие около 40 тыс. граждан. Публичный порядок и безопасность граждан будут обеспечивать более 1 200 сотрудников полиции и 240 представителей общественных формирований. Большее количество массовых мероприятий состоится 9 мая, поэтому для обеспечения публичного порядка и безопасности граждан в этот день будут привлечены более одна тысяча полицейских и 160 представителей общественных формирований.

Полиция области напоминает, что Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» на всей территории Украины запрещается использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов.

За указанные действия статьей 436-1 Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы до 10 лет.

Согласно ст. 4 указанного Закона запрет не распространяется на случаи использования коммунистической символики на государственных наградах, юбилейных медалях и других знаках отличия, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области