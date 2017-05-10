На адмінмежі прикордонники виявили громадянина з підробленими документами

9 травня прикордонники Херсонського загону в КПВВ «Каланчак» виявили громадянина, який намагався потрапити на материкову частину України використовуючи підроблені документи. До КП громадянин України, мешканець Сімферополя, прибув на авто «BMW» та під час перевірки документів прикордонники встановили, що паспорт громадянина України частково підроблений. Прикордонники встановили, що і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу також підроблене. Прикордонники проінформували Каланчацький відділ Національної поліції та направили повідомлення про можливий факт кримінального правопорушення за статтею 358 КК України –

«Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Тепер громадянином займаються правоохоронці.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов