Из 63 оставшихся в живых новокаховчан, ветеранов Второй мировой войны, только 8 смогли прийти на празднование

В Новой Каховке празднование Дня Победы началось с торжественного шествия ветеранов, чиновников, представителей учебных заведений, общественных организаций, спортсменов. На центральной площади прошло театрализованное представление творческих и студенческих коллективов, а военнослужащие взвода охраны зенитно-ракетного дивизиона продемонстрировали владение приемами рукопашного боя. Из 63 оставшихся в живых новокаховчан – ветеранов Второй мировой войны, только 8 смогли в этот день прийти на центральную площадь. Их приветствовали и активисты новокаховского автомайдана.

Они проехали по центральной площади. Затем в парке Славы прошел митинг, участники которого минутой молчания почтили память советских воинов и возложили цветы к Вечному огню.

Возле Летнего театра работала полевая кухня, где все желающие могли поесть солдатской каши.

Вечером на центральной площади прошел праздничный концерт, факельное шествие и спускание венков в Днепр.

По материалам: Таврийские вести

