В Херсоне обстреляли автомобиль директора департамента экологии, в котором он находился с детьми

В автомобиль директора департамента экологии Херсонской ОГА Юрия Попутько стреляли предположительно из мелкокалиберного оружия. Произошло это сегодня, 10 мая, в Херсоне. Госслужащий подъехал к своему подъезду, забрал двоих детей и собирался уезжать. Но вдруг раздался выстрел, пуля разбила заднее стекло автомобиля. В полиции предполагают, что выстрел был произведён из мелкокалиберного оружия, о чем свидетельствует характер повреждения автомобиля.

Директор департамента и дети не пострадали.

Сам Юрий Попутько не исключает связь между случившимся и своей профессиональной деятельностью. Последнее время он активно борется против незаконного вылова рыбы. Факты нарушения нерестового запрета Юрий Попутько постоянно публиковал на своей странице в Facebook и в прессе.

Последние такие факты были выявлены им в минувшее воскресенье в Голой Пристани, где до сих пор ведётся активная торговля незаконно выловленной рыбой.

По материалам: Херсон.city