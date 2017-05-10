На Херсонщине полицейские в течение суток нашли и вернули домой 17-летнюю девушку

17-летняя девушка сбежала из Олешковской центральной районной больницы. Ее нашли в течение суток в одном из населенных пунктов района. Несовершеннолетняя находилась в доме своего парня. В дежурную часть Олешковского отделения полиции поступило сообщение, что из больницы сбежала 17-летняя девушка, которая находилась в медицинском учреждении и проходила лечение. На ее поиски были ориентированы полицейские города Олешки и области. Полицейские разместили ориентировку в средствах массовой информации, социальных сетях, расклеили листовки в самых людных местах города, опросили родных и друзей девушки.

В течение суток оперативники установили, что девушка может находиться дома у своего парня в одном из населенных пунктов Олешковского района.

Правоохранители выехали по указанному адресу и нашли беглянку. После профилактической беседы полицейские передали несовершеннолетнюю родителям.



Отдел коммуникации полиции Херсонской области