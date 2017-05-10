С 6 мая на Приднепровской железной дороге выросли тарифы на пассажирские перевозки в пригородном сообщении. Максимальная цена билета – 70 грн (на 191-200 км). Железнодорожники утверждают, что новые тарифы согласованы с местными органами самоуправления. Проезд на электропоезде Геническ – Днепр подорожает более чем вдвое – с 55 грн до 120 грн. Его классификация — региональный поезд, так как расстояние между конечными пунктами — 329 км.

Проезд в купейном вагоне поезда Новоалексеевка — Ковель до станции Днепропетровск стоит 78 грн.

По материалам: Новый визит