В Бериславі пройшов турнір з футзалу серед поліцейських. Змагання були присвячені Дню пам’яті та примирення. У турнірі взяли участь команди Бериславського відділу поліції, Великоолександрівського, Високопільського та Нововоронцовського відділень поліції. Перемогу здобула команда Бериславського відділу поліції. Друге місце посіла команда футболістів із Нововоронцовського відділення поліції. Третіми стали поліцейські Високопільського району. По завершенню змагань начальник Бериславського відділу поліції Олексій Войчек вручив переможцям турніру кубок.

Бериславський відділ поліції ГУНП в Херсонській області