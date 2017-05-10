Херсонские спасатели побывали у своих коллег в Польше

Недавно делегация херсонских спасателей вернулась из деловой поездки в Краков. 10 представителей Службы спасения приняли участие в учебно-тренинговых сборах по спасению и оказанию неотложной помощи в ходе спасательных работ. Также херсонцы познакомились с техническим и медицинским оснащением польских коллег на случай оказания неотложной помощи различным категориям пострадавших во время чрезвычайных ситуаций, в том числе новорожденным и беременным женщинам. Отдельно были продемонстрированы навыки по помощи водителям пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

На память о себе херсонцы подарили польским спасателям визитку Херсона – парусник.

ГУ ГСЧС в Херсонской области