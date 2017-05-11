У 32-річного мешканця Херсонської області на адмінмежі знайшли амфітамін

32-річний мешканець Херсонської області у святкові дні направлявся до Криму пішки без жодних особистих речей. Під час проведення огляду у громадянина вилучено пакет з речовиною білого кольору в кристалах, який знаходився у пачці сигарет. За зовнішніми ознаками речовина виявилася амфітаміном, приблизною вагою 2 грама. Заборонену «знахідку» вилучено та передано до Генічеського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Також повідомлено Генічеську міську прокуратуру про можливий факт кримінального правопорушення передбаченого статтею 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».

Прес-служба Головного управління

ДФС у Херсонській області