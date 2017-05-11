В Херсоні відбудеться урочисте відзначення Дня Європи

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В Херсоні, сьогодні, 11 травня о 12:00 на площі Свободи відбудеться урочисте підняття Державного Прапора України та Прапора Європейського Союзу з нагоди ухвалення рішення Ради Міністрів ЄС щодо скасування візових вимог для громадян України та відзначення Дня Європи. У заході візьмуть участь керівники області й міста, вчителі, лікарі, діячі культури, спортсмени, лідери громадської думки, волонтери та Герої України.

По завершенню урочистості учасники заходу здійснять урочисту ходу до Меморіалу Героїв незалежної України по вул. Перекопська.

Херсонська ОДА

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